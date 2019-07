Saufgelage in Schneeberg endet mit einem Verletzten

Drei Männer, im Alter von 27, 29 und 51 Jahren, feierten in einem Anwesen in der Hauptstraße feuchtfröhlich. Im Laufe der Nacht kamen sich die drei Personen jedoch aus noch nicht nachvollziehbaren Gründen in die Haare.

Das Ende: Der 27-Jährige musste mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus nach Buchen gebracht werden, das Glas einer Haustüre wurde beschädigt und der 29-Jährige musste aufgrund seiner Aggressivität in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.

Alle Beteiligten hatten einen stolzen Promillewert zwischen 2 und 2,98. Weitere Ermittlungen sind notwendig, sobald die Beteiligten nüchtern sind.

Mit zu viel Promille in Miltenberg unterwegs

Miltenberg: 0,54 Promille zeigte ein gerichtsverwertbarer Alko-Test bei einer Suzuki-Fahrerin an. Die 57-Jährige wurde zuvor am Mittwoch, gegen 04:40 Uhr, in der Mainzer Straße kontrolliert. Die Fahrerin erwartet nun eine saftige Geldbuße sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Sachbeschädigung in Eichenbühl

Eichenbühl: In der Zeit vom 03.07. – 29.07. wurden im Etterweg von einem Unbekannten drei Thuja-Bäume auf einem Gartengrundstück abgeschnitten. Bei einem weiteren Baum ist ein Beilabdruck zu erkennen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Unfall im Kreisverkehr – eine Person leichtverletzt

Weilbach: Am Dienstag, gegen 09:40 Uhr, wollte ein 82-jähriger Ford-Fahrer in den Kreisverkehr einbiegen, übersah jedoch eine vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin. Diese hatte noch versucht auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Fahrerin wurde leichtverletzt, der VW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf knapp über 10.000 Euro.

Unfallflucht in Stadtprozelten

Stadtprozelten: Am Montag, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr bis Dienstag, 08:00 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße abgestellter VW-Caddy angefahren. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden am linken Außenspiegel in Höhe von rund 800 Euro.

