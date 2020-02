Sattelzug verliert Auflieger auf A3 bei Waldaschaff

Am Dienstag befuhr ein 45-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug die A3 in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Kauppenbrücke löste sich gegen 11.30 Uhr der Auflieger von der Zugmaschine, da es der Fahrer vor Fahrtantritt versäumt hatte, den Verschlusshebel der Verbindungseinrichtung ordentlich zu sichern. Der mit circa 20 Tonnen Autoteilen beladene Sattelauflieger trennte sich daraufhin während der Fahrt vom Zugfahrzeug, rollte zunächst führerlos quer über die Fahrbahn und kam schließlich an der Mittelleitplanke, auf seiner Verbindungseinrichtung, zum Stehen. Es entstand hierbei ein Gesamtsachschaden an Auflieger und Fahrbahndecke von circa 55 000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Da der Auflieger anschließend nicht mehr rollfähig war, konnte er nur mittels Kran geborgen werden. Hierzu musste der mittlere und linke Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt werden. Gegen 14.30 Uhr war die Bergung beendet, woraufhin die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden konnte. Während dieser Zeit bildete sich auf der A3 ein Stau von mehreren Kilometern Länge.

Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug: Waldaschaff

Am Dienstag kam ein 35-Jähriger gegen 17 Uhr auf der A3 bei Waldaschaff aus Unachtsamkeit mit seinen Auto nach rechts von seinem Fahrstreifen ab. Daraufhin bremste er stark ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Opel Zafira und kollidierte anschließend mit der Außenleitplanke. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt, es entstand ein Sachschaden von circa 9000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrtüchtig war.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach /ienc