Sattelzug übersieht beim Fahrstreifenwechsel auf der B8 Auto mit zwei Personen

Hier befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Sattelzug die B 8 von Mainaschaff kommend in Richtung Aschaffenburg. Bei einem Fahrstreifenwechsel übersah dieser einen Pkw, der mit zwei Personen besetzt war. Der Sattelzug touchierte den Pkw mit dem rechten Kotflügel, weshalb dieser ins Schleudern kam und nach links in die Leitplanke prallte. Fahrer und Beifahrer des Pkw erlitten Prellungen, mussten jedoch nicht stationär behandelt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 4600, - Euro.

Stadt Aschaffenburg

Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag zwischen 14:20 und 15:30 Uhr stellte eine Verkehrsteilnehmerin ihren grauen Daimler auf einem Parkplatz am Geschwister-Scholl-Platz ab. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie Beschädigungen an der Beifahrerseite. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000, - Euro. In diesem Zusammengang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis geführt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Friesenstraße am Samstag gegen 13:15 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung der PI Aschaffenburg bei einem 49-Jährigen Pkw-Fahrer fest, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Marihuana festgestellt

Am Samstag, gegen 08:15 Uhr stellten Beamten der PI Aschaffenburg einen 45-Jährigen Fahrzeugführer im Aspenweg fest, der seinen Pkw unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagmorgen gegen 07:10 Uhr wurde in der Hanauer Straße ein 49-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurde von den Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Jugendlicher Ausreißer bei Ladendiebstahl erwischt

Am Samstag gegen 19:30 Uhr wurde ein 16-Jähriger in einem Supermarkt in der Lange Straße dabei beobachtet, wie er eine Wodka-Flasche, Spielwaren und Süßigkeiten entwenden wollte. Das Diebesgut hatte einen Warenwert von ca. 55, - Euro. Gegen den 16-Jährigen wird Strafanzeige erstattet. Weiterhin wurde bekannt, dass der Jugendliche aus einem Jugendheim in Regensburg abgängig ist, weshalb eine Rückführung veranlasst wurde.

Spielzeugautomat aufgebrochen

In der Rhönstraße wurde am Samstagnachmittag festgestellt, dass ein Spielzeug-/ Süßigkeitenautomat durch noch unbekannte Täter aufgebrochen wurde. Der Tatzeitraum liegt von Donnerstag, 19.12.2019, 06:00 Uhr bis Samstag, 21.12.2019 13:00 Uhr. In diesem Zusammengang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Kreis Aschaffenburg

Holzzaun in Mespelbrunn beschädigt

Mespelbrunn. Zwischen Donnerstag, 19.12. 13:30 und Freitag, 09:30 Uhr wurde an einem Anwesen „Im Gründchen“ ein Holzzaun an einem Anwesen beschädigt. Der noch unbekannte Fahrzeugführer kümmerte sich jedoch nicht um die Schadensregulierung. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Polizei Aschaffenburg/mkl