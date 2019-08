Sattelzug schert aus - Motorradfahrer schwer verletzt

Mudau Am Donnerstag, um 13.20 Uhr, fuhren drei Sattelzüge hintereinander von Buch in Richtung Mudau. Ein 56-jähriger Motorradfahrer wollte die Kolonne überholen. Er befand sich neben dem Auflieger des zweiten Lastwagens als dieser ohne zu blinken und unvermittelt nach links zog.

Der Motorradfahrer wich nach links aus, überfuhr den Bordstein, fuhr rund 100 Meter auf dem Grünstreifen weiter und ist dann aus seiner Sitzbank geschleudert worden. Auf der Fahrbahn rutschte er noch weitere 30 Meter weiter. Der Motorradfahrer erlitt mehrere Frakturen, verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Beim Ausweichen Leitplanke geschrammt

Altenbuch Am Mittwoch, um 12.05 Uhr, fuhr ein 54-jähriger von Altenbuch in Richtung Wildensee. Ihm kam auf seiner Fahrspur ein Müllfahrzeug entgegen. Er wich nach rechts aus und touchierte dabei die Leitplanke. Das Müllfahrzeug bremste kurz, fuhr dann aber einfach weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR.

E-Bike in Miltenberg gestohlen

Miltenberg Am Donnerstag, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.10 Uhr, wurde in Miltenberg, in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 80, ein E-Bike im Wert von 1300,- EUR gestohlen. Es handelt sich um ein schwarzes Rad der Marke Kalkoff und hatte einen schwarzen Korb auf dem Gepäckträger. In diesem Korb befand sich noch eine pinke Tasche.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg