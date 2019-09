Sattelauflieger löst sich von Lastwagen

Am Montag löste sich aus noch nicht bekannter Ursache gegen 8.25 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Gramschatz und Binsbach ein mit Kies beladener Sattelauflieger von der Zugmaschine. Die Sattelzugmaschine geriet dabei nach links von der Fahrbahn ab, kippte in einem angrenzenden Feld um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Sattelauflieger blieb in einem angrenzenden Feld stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Lastwagen-Fahrer leicht verletzt. Durch den Unfall entstand an dem Sattelzug ein Sachschaden in Höhe von ca. 120.000 Euro Die Kreisstraße musste bis zur Bergung des Lastwagens für einen Zeitraum von sechs Stunden vollständig gesperrt werden. Zur Unterstützung der Polizei waren 50 Helfer der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Zellingen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Am Montag missachtete gegen 14:15 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer, der von der Mainbrücke Zellingen kommend nach rechts in die Himmelstadter Str. in Richtung Zellingen abbog, die Vorfahrt einer dort fahrenden 18-jährigen Autofahrerin, welche in Richtung Zellingen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000.- Euro entstand.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt