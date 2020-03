Sailauf: Motorradfahrer verletzt

Am Donnerstag gegen 08:40 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Kraftrad MV Augusta auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Bundesautobahn A 3. Zwei vorausfahrende Pkw mussten verkehrsbedingt abbremsen, worauf der Kradfahrer aufgrund zu geringem Abstand nicht mehr zum Anhalten kam und auf den Gehsteig ausweichen musste. Hier kollidierte er mit einer Hauswand und stürzte auf die Teerdecke. Er wurde hierbei schwerverletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Gesamtschaden: ca. 3500 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aschaffenburg. Am Donnerstag um 14:15 Uhr wurde der 41-jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Chrysler wegen eines Handyverstoßes in der Hanauer Straße von einer Polizeistreife angehalten. Hierbei stellte sich heraus, dass er die zum Führen des Autos erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse B nicht besaß. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige erfolgt.

Vorfahrtsunfall

Eine 69-Jährige befuhr am Donnerstag um 16:00 Uhr mit ihrem Pkw Opel die Würzburger Straße und wollte nach rechts in die Rhönstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Pkw Citroen von der Berliner Allee geradeaus in die Rhönstraße hinein. Die Opel-Fahrerin missachtete die durch Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren!) gebotene Vorfahrt des Citroen-Fahrers, worauf die Fahrzeuge leicht kollidierten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro.

Rangierunfall mit Flucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16:15 Uhr und Freitag, 07:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Tennisclubs in der Kleinen Schönbuschallee zwei Welltafeln des Hallendaches beschädigt. Das verursachende Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, entfernte sich und hinterließ einen Sachschaden von etwa 6000 Euro. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

E-Bike gestohlen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 13:00 Uhr und Freitag, 00:45 Uhr wurde im Parkhaus Seidelstraße, Ebene 0, ein mit zwei Schlössern gesichertes E-Bike, Marke Bulls, schwarz-rot, Typ six50evo2, im Zeitwert von gut 3000 Euro von unbekannten Tätern gestohlen.

Einbruch in Vereinsheim

Mainaschaff. In der Zeit zwischen Dienstag, 18:30 Uhr und Donnerstag, 17:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Vereinsheim im Holzweg ein. Zuerst wurde die Tür zu einem Lagerraum eingetreten und dann die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Überprüfung blieb es beim Sachschaden von etwa 300 Euro.

