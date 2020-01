Sackenbach: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Am Samstagmittag wurde ein 50-jähriger BMW-Fahrer in der Mittelbergstraße angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer wahrgenommen. Diesbezüglich wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von 0,68 Promille ergab, wurde die Weiter-fahrt unterbunden. Zusätzlich erwartet dem Fahrer eine Bußgeldanzeige und ein Fahrverbot.

Heizlüfter verrußt Badezimmer

Steinfeld-Hausen: Am Sonntagmorgen geriet ein Heizlüfter in einem Anwesen in der Wiesenfelder Straße vollständig in Brand. Ein herbeigerufener Nachbar reagierte schnell und konnte den brennenden Heizlüfter mit einem Feuerlöscher löschen. Dadurch wurde lediglich das Badezimmer verrußt. Die Wohnungsbesitzerin erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Polizeiinspektion Lohr