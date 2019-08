Sackenbach: Patientin im Krankenhaus bestohlen

Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag wurden in einem Krankenhaus in Lohr ein Mobiltelefon und eine Geldbörse entwendet. Die Patientin bewahrte die Gegenstände in ihrer Handtasche auf. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen dieses Vorfalls sich unter der Telefonnummer 09352/8741-30 zu melden.

Unrat auf Mainwiese abgeladen

Rodenbach. Am Sonntag, gegen ca. 10:00 Uhr, wurde Müll am Mainufer in Rodenbach abgeladen. Hierbei handelt es sich um Kartons und Plastikmüll. Gegen den Verursacher wird ein Ermittlungsverfahren gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz geführt. Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen dieses Vorfalls sich unter der Telefonnummer 09352/8741-30 zu melden.

Polizeiinspektion Lohr