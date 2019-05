Sachbeschädigung an öffentlicher Toilette

Eine Überprüfung ergab, dass tatsächlich ein entsprechender Schaden vorhanden war. Zudem ein Schuhabdruck des Verursachers. Da die Mitteilung verspätet erfolgte, konnten an der Örtlichkeit keine Personen, die als Täter oder Zeugen infrage kommen, mehr angetroffen werden. Allerdings ergaben sich diverse Verdachtsmomente.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter Tel. 09352/ 8741-0 entgegen.

Jugendliche Ladendiebin

Am Freitagmorgen wurde in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße eine 15jährige beim Ladendiebstahl erwischt. Beim Verlassen des Geschäftes löste der Alarm aus, eine Angestellte hielt das Mädchen auf. Dieses hatte in ihrer Jacke ein Makeup im Wert von 5,95 Euro versteckt. Die Jugendliche erwartet eine Strafanzeige; sie wurde im Anschluss von der Polizei an Erziehungsberechtigte übergeben.

vd/Polizei Lohr