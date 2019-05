Sachbeschädigung an Autos in Collenberg

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro. Die Polizei Miltenberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Tel.: 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Krad-Kontrolle: Amorbach

Am Donnerstag wurden bei Krad-Kontrollen, auf der B47 bei Amorbach, bei drei Motorrädern jeweils Manipulationen am Auspuff festgestellt. Diese führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die jeweiligen Fahrer erwartet nun jeweils eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige wegen Betreiben eines Fahrzeugs trotz Erlöschens der Betriebserlaubnis. Zudem wurde die Weiterfahrt unterbunden. In diesem Zusammenhang wird auf den Aktionstag Motorradsicherheit B47 am 02.06.2019 von 10.00 - 16.00 Uhr in Amorbach auf dem Parkplatz nach der Auffahrt nach Boxbrunn hingewiesen. Dieser wird durch die Motorradfreunde Kirchzell, der Kreisverkehrswacht Miltenberg, dem Kreisverband Miltenberg des Bayerischen Roten Kreuzes, der Feuerwehr Amorbach und der PI Miltenberg veranstaltet. Hierbei wird auf die Gefahren der Strecke B47 zwischen Amorbach und dem Stadtteil Boxbrunn sowie auf die Lärmbelastung eingegangen.

Trampolin in Schneeberg beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Urbanusweg zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr und Donnerstag, 06.30 Uhr, ein im Garten stehendes Trampolin, indem der Rahmen und die Metallstangen verbogen wurden. Der Sachschaden beträgt circa 150 Euro. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden von der Polizei Miltenberg aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Tel.: 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Polizei Miltenberg/red