Sachbeschädigung am Jugendzeltplatz Gut Erlasee

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/97410 entgegen.

Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Thüngen. Am Freitag gegen 12.35 Uhr wollte eine 54-jährige PKW-Lenkerin in Thüngen von der Binsfelder Straße kommend nach links in die Straße Neue Gasse einbiegen, hierbei übersah sie einen 74-jährigen PKW-Lenker, welcher ihr auf der Binsfelder Straße entgegenkam. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Wiesenfeld. Ebenfalls am Freitag, gegen 13.30 Uhr, befuhr eine 45-jährige PKW-Lenkerin die Staatsstraße 2435 von Steinbach kommend in Fahrtrichtung Wiesenfeld. An der Abzweigung nach Halsbach wollte diese nach links abbiegen und ordnete sich hierzu auf der Abbiegespur ein. Beim Abbiegen schnitt sie dann aus nicht bekannten Gründen die Kurve und touchierte den PKW eines 30-jährigen PKW-Lenkers, der von Halsbach kommend nach rechts in Fahrtrichtung Steinbach abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Müdesheim. Am Freitag gegen 23 Uhr wollte eine 18-jährige PKW-Lenkerin von der Kreisstraße MSP 6 kommend bei Müdesheim auf die B26 auffahren und übersah hierbei eine 34-jährige PKW-Lenkerin, welche die B26 in Fahrtrichtung Karlstadt befuhr. Die Unfallverursacherin zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, welche behandelt wurden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Polizei Karlstadt/mm