SUV fährt Mercedes in Elsenfeld auf und düst davon - Polizei sucht Zeugen

Eine Unfallflucht ist am Dienstag Abend gegen 17.10 Uhr aus der Marienstraße gemeldet worden. Hier war ein Kleinwallstädtermit seinem Mercedes Richtung Shell-Kreisel unterwegs, als ein noch unbekannter SUV-Fahrer aus der Hauptstraße kommend in die Marienstraße einbiegen wollte. Der SUV-Fahrer übersah den vorfahrtsberechtigten Mercedes und fuhr in dessen hintere rechte Fahrzeugseite. Nach der Kollision fuhren beide Pkw in Richtung Shelltankstelle. Als der geschädigte Mercedesfahrer dort einbog, um sich mit dem Unfallverursacher zu besprechen, gab dieser Gas und flüchtete mit seinem grauen SUV oder Kombi in Richtung Erlenbach. Auf Grund der Dunkelheit konnte der Geschädigte keine weiteren Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug geben. Der angerichtete Sachschaden an dem Mercedes beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste im Frontbereich beschädigt sein.

Auf dem Reweparkplatz beschädigt

Erlenbach. Eine Unfallflucht vom Kundenparkplatz des Rewe-Marktes ist am Dienstag Mittag gemeldet worden. In der Zeit von 12.40-13.00 Uhr ist hier ein schwarzer BMW angefahren worden. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer dürfte hier beim Rangieren an dem geparkten Fahrzeug hängengeblieben sein. Hierbei wurde die Zierleiste, die vorne rechts am BMW angebracht war, heruntergerissen. Der lediglich geringe Sachschaden von ca. 50 Euro dürfte vom Unfallverursacher möglicherweise gar nicht bemerkt worden sein.

Überholer kollidiert mit abbiegendem Pkw

Klingenberg. Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall entstanden, der am Dienstag Vormittag gegen 08.45 Uhr aus der Unterlandstraße gemeldet worden ist. Zur Unfallzeit überholte eine Sulzbacherin, die mit ihrem Toyota Richtung Röllfeld unterwegs war, einen vor ihr fahrenden Pkw eines Glattbacher Rentners. Zur gleichen Zeit bog ein Goldbacher aus der Urbanusstraße kommend nach rechts in die Unterlandstraße ein. Hierbei übersah er, dass sich die Sulzbacherin gerade im Überholvorgang befand und sich auf seiner Fahrbahnseite befand. Der BMW des Abbiegenden kollidierte hierauf mit dem RAV 4 der Sulzbacherin. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Glücklicherweise blieben beide Beteiligte unverletzt. Ihre Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Auffahrunfall auf B469

Großwallstadt. Ein Auffahrunfall ist am Dienstag früh gegen 06.50 Uhr von der B 469 gemeldet worden. Zur Unfallzeit war eine Aschaffenburgerin Höhe Großwallstadt, von Aschaffenburg Richtung Miltenberg fahrend, mit ihrem Dacia auf einen Opel Vectra aufgefahren.

Dessen Fahrer fuhr mit relativ geringer Geschwindigkeit auf der rechten Fahrspur, da sein Fahrzeug technische Probleme hatte. Die Daciafahrerin bemerkte dies bei der noch herrschenden Dunkelheit zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die beschädigten Pkw konnten noch von ihren Fahrern von der Bundesstraße herunter und auf den grünen Planweg gelenkt werden, von wo die Unfallbeteiligten die Polizei verständigten. Bei dem Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

kev/Polizei Obernburg