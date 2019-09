SEK-Einsatz in Sulzbach: Bewaffneter verschanzt sich

Wie Michael Zimmer, Sprecher der Polizei Unterfranken, auf Nachfrage sagte, verbarrikadierte sich der Mann kurz vor 22 Uhr in dem Gebäude. Da er nicht mit sich reden ließ und die Beamten einer Polizeistreife und sich selbst mit einem Stichwerkzeug bedrohte, forderten die Einsatzkräfte Verstärkung an: Eine Verhandlungsgruppe – also Beamte, die für solche Situationen ausgebildet sind – und das SEK rückten an. Die Spezialeinsatzkräfte überwältigten den alkoholisierten Mann schließlich. Gegen 5.30 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand, der Mann sei inzwischen in einem Bezirkskrankenhaus, so Zimmer.

