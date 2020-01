Rund 200 Christbäume verbrannt

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Mittelsinner Wald mitgeteilt. Bei einer Nachschau in der Gemarkung "Hetschenhall" wurde eine zirka fünf mal fünf Meter große Feuerstelle mit rund 200 noch in Netzen verpackten, glimmenden Weihnachtsbäumen festgestellt. Ein Verantwortlicher war nicht vor Ort. Aufgrund des schon länger andauernden Regens bestand keine Waldbrandgefahr. Da an einigen Bäumen ein Label angebracht war, konnte der Besitzer schnell ermittelt werden. Gegen den 47-jährigen Landwirt wird Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz erstattet.

Brückenbrüstung beschädigt

Burgsinn. Am Mittwochnachmittag fuhr der 43-jährige Fahrer eines Sattelzuges von der Poststraße kommend nach rechts in das Firmengelände einer Metallbaufirma ein. Beim Rangieren blieb er aufgrund der Schwenkbewegung des Aufliegers mit dem Heck an der Brüstung der Brücke, die über den Flutgraben führt, hängen. Dabei wurden mehrere Platten aus Natursandstein sowie ein Mauerstein beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1800 Euro beziffert.

Totes Reh überfahren

Burgsinn. Am Mittwochmorgen gegen 7.25 Uhr befuhr eine 37-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Rieneck. Kurz nach Burgsinn wichen plötzlich mehrere vor ihr fahrende Fahrzeuge nach links aus, weil ein totes Reh auf der Fahrbahn lag. Die 37-Jährige bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr über das verendete Tier. Ob an ihrem Mercedes ein Schaden entstanden ist, muss noch durch eine Werkstatt überprüft werden.

Zusammenstoß mit Fuchs

Gemünden-Wernfeld. Am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die B 26 von Wernfeld kommend in Richtung Karlstadt. Etwa auf Höhe des Schützenhauses querten zwei Füchse die Bundesstraße von links nach rechts. Dem zweiten Fuchs konnte der 19-Jährige nicht mehr ausweichen. Er erfasste ihn mit der Stoßstange. Der Fuchs rannte nach dem Anstoß ins angrenzende Feld. Der Jagdpächter wurde deshalb zur Nachsuche verständigt. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Polizei Gemünden/xere