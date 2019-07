Rucksack aus Auto gestohlen

Einen Rucksack mit Inhalt im Wert von mehreren hundert Euro haben bislang noch unbekannte Täterin der Nacht zum Mittwoch (23.-24.7.) aus einem grauen Passat erbeutet. Zum Zeitpunkt der Tat parkte das Auto in der Ludwig-Büchner-Straße. Neben Bargeld sollen sich in dem Rucksack mit der Aufschrift "KORIAN" auch Lautsprecherboxen befunden haben. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise, werden von der Polizei in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/969-0, entgegengenommen.

asre/ Quelle: Polizei Südhessen