Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall in Heigenbrücken verletzt

Eine 41-jährige Fahrerin war dort auf der Staatsstraße 2317 unterwegs und stürzte vermutlich aufgrund verschmutzter Fahrbahn alleinbeteiligt. Hierbei verletzte sie sich an der Hand und musste sich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begeben. An ihrem Motorroller entstand zudem ein geringer Sachschaden. Durch die Feuerwehr Heigenbrücken wurde die Fahrbahn anschließend gereinigt um weitere Unfälle zu vermeiden. Von dem Verursacher der Fahrbahnverschmutzung ist bislang nichts bekannt.

Stadt Aschaffenburg



Kontrollen führen zu mehreren Rauschgiftfunden

Zunächst konnte am Samstag, gegen 07:45 Uhr, im Stadtteil Obernau in der Maintalstraße ein 39-Jähriger beim Konsum eines Joints beobachtet werden. Bei der weiteren Kontrolle konnte dann noch weiteres Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Später führte dann gegen 18:30 Uhr eine Personenkontrolle am Hauptbahnhof in der Ludwigstraße zum Auffinden einer geringen Menge Haschisch bei einem 18-Jährigen.

Im Laufe des Abends, gegen 19:30 Uhr, mussten Polizeibeamte dann noch bei einem 22-Jährigen im Park Schöntal Marihuanageruch feststellen. Im Rahmen der weiteren Kontrolle bestätigte sich der Anfangsverdacht und es konnte wieder Haschisch aufgefunden werden. Die Rauschmittel wurde entsprechend sichergestellt und Strafanzeigen eingeleitet.

Sachbeschädigung an Kfz

Am Samstag, zwischen 15:45 und 16:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Lange Straße. Dort hatte eine 31-jährige Fahrzeughalterin ihren Opel in einer Tiefgarage abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie mehrere Kratzer an dem Fahrzeug feststellen. Der Täter ist bislang unbekannt.

Kreis Aschaffenburg

Alkoholgeruch überführt Fahrzeugführer

Rückersbach. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Staatsstraße 2443 am Samstag, gegen 23:50 Uhr, wurde bei einem 32-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein dann durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung im Ordnungswidrigkeitenbereich. Nachdem die Weiterfahrt unterbunden wurde, erwartet den Fahrer nun auch eine Bußgeldanzeige

Pkw mit Kratzern beschädigt

Mainaschaff. Zu einer Sachbeschädigung an einem VW Golf kam es am Samstag, zwischen 17:45 und 17:55 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in der Jahnstraße. Ein noch unbekannter Täter zerkratzte hierbei die Beifahrerseite des Pkws einer 23-Jährigen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den genannten Vorfällen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Aschaffenburg/mkl