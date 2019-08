Rollerfahrer stürzt beim Abbiegen in Gelnhausen und verletzt sich

Gegen 6.15 Uhr bog der 18-Jährige von der Frankfurter Straße in die Brüder-Fischinger-Straße ab und kam offenbar auf einem nassen Gullydeckel ins Rutschen. Bei seinem anschließenden Sturz erlitt der Mann aus Gelnhausen Verletzungen am Bein und am Becken. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Polizei kotrolliert Fahrzeuige in Hanau

Hanau. Zwei Säcke Kies auf der Hinterachse eines BMW, offensichtlich um diesen tiefer zu legen, stellten Polizeibeamte am Mittwochabend in Hanau bei einer großangelegten Fahrzeugkontrolle durch. Zwischen 18 und 23 Uhr wurden auf der Bundesstraße 8 in Höhe der Aschaffenburger Straße zwei Kontrollstellen eingerichtet. Vorgelagert führten Mitarbeiter des Hanauer Ordnungsamts Geschwindigkeitsmessungen durch. Die Polizei überprüfte 97 Fahrzeuge und 118 Personen. Von den rund 2.500 gemessenen Fahrzeugen waren 411 zu schnell. Dies hatte 318 Bußgeldverfahren und 93 Ordnungswidrigkeitsanzeigen zur Folge. Acht Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. "Spitzenreiter" war bei erlaubten 50 km/h ein Autofahrer, der mit 134 km/h gemessen wurde. Ihm droht ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot. Neben Gurt- und Handyverstößen wurden auch an zahlreichen Fahrzeugen erhebliche Mängel festgestellt. In sechs Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen. Dies führte bei zwei Fahrzeugen zur sofortigen Stilllegung vor Ort. Ferner wurden noch elf Alkohol- und drei Drogentests durchgeführt. Ein Autofahrer hatte vermutlich Drogen konsumiert, ein anderer hatte sich hinter das Steuer gesetzt, obwohl er keinen Führerschein hatte.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen