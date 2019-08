Rollerfahrer steht offenbar unter Drogen

Eine Streife hatte den jungen Mann um 20.30 Uhr in der Straße Am Langenborn kontrolliert. Da hierbei drogentypische Auffälligkeiten zu bemerken waren und auch ein Drogentest positiv verlief, folgte die obligatorische Blutentnahme.

Unfallflucht schnell geklärt

Mömbris: Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Montagnachmittag eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Klinger schnell geklärt werden. Der Mann hatte um 17.45 Uhr beobachtet, wie ein Mercedes-Fahrer beim Einparken einen abgestellten Suzuki auf der linken Seite beschädigte. Der Verursacher entfernte sich allerdings anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Da sich der Zeuge das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs gemerkt hatte, konnte ein 80-jähriger Mann als Fahrer ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

VW-Kleintransporter angefahren

Alzenau-Hörstein: Der Besitzer eines VW-Kleintransporters musste am Montagmittag einen Schaden an der linken Fahrzeugfront feststellen (circa 1.500 Euro Schaden). Der VW stand seit Sonntagnachmittag in der Straße Am Neuen Berg und wurde offenbar während dieser Zeit von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Bei dem flüchtigen Verursacher dürfte es sich um ein orangefarbenes Fahrzeuge gehandelt haben, da entsprechende Lackspuren gesichert wurden.

Beim Rückwärtsfahren Ford übersehen

Alzenau-Wasserlos: Bei einem Verkehrsunfall in der Bezirksstraße entstand am Montagnachmittag ein Schaden von 3.000 Euro. Um 14 Uhr wollte ein 48-jähriger Mini-Fahrer rückwärts aus einem Hof auf die Bezirksstraße fahren. Dabei übersah er den Ford einer 22-jährigen Frau, die auf der Bezirksstraße in Richtung Hörstein fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

4,5 Gramm Marihuana bei Personenkontrolle aufgefunden

Kahl: Bei der Kontrolle eines 16-jährigen Jugendlichen am Kahler Bahnhof konnte eine Streife der Alzenauer Polizei am frühen Dienstag gegen 01 Uhr 4,5 Gramm Marihuana auffinden und sicherstellen. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Zwei Pkw mutwillig beschädigt

Schöllkrippen: Zwischen Mittwoch letzter Woche und Montag schlug ein Unbekannter an einem Mercedes mutwillig das Rücklicht ein. Der Pkw war in der Laudenbacher Straße abgestellt. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Bereits im Laufe des Mittwochs letzter Woche wurde ein Mitsubishi, der im Schloßhof abgestellt war, beschädigt. Der unbekannte Täter hinterließ eine massive Delle auf der linken Seite des Fahrzeugs (Schaden circa 2.000 Euro).

Einbruch in Friseursalon

Alzenau: In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein Unbekannter in einen Friseursalon in der Emmy-Noehter-Straße ein. Der Täter hatte sich zunächst gewaltsam Zutritt über ein Fenster verschafft und dann die Räumlichkeiten gezielt nach Bargeld durchsucht. Die Schadenssumme lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

vd/Polizei Alzenau