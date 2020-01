Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Hierbei konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der 32-Jährige besaß lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung. Daher wurde eine Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Rollerfahrer wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Einbruch in Firmengebäude

Im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 07 Uhr wurde in ein Firmengebäude in der Mainaschaffer Straße eingebrochen. Der unbekannte Täter brach eine Geldkassette und einen Rollcontainer auf und erlangte so eine geringe Menge Bargeld. Am höchsten fiel der Sachschaden von mehreren tausend Euro aus, die der Täter durch Hebeln an Fenster und Türen hinterließ.

Pkw-Reifen in Nilkheim zerstochen

Ein unbekannter Täter zerstach im Zeitraum von Mittwoch, 23 Uhr bis Donnerstag, 15 Uhr die beiden hinteren Reifen eines Seat Ibiza. Das Fahrzeug stand im Lärchenweg und weist nun einen Schaden von mehreren hundert Euro auf.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht in Goldbach

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Donnerstag, in der Zeit von 15:45 Uhr bis 16:40 Uhr, einen Pkw VW Passat, der im Lärchenweg abgestellt war. Nun weist das Fahrzeug Beschädigungen linksseitig an der Front auf. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fiat in Großostheim verkratzt

Im Zeitraum von Mittwoch, 07 Uhr bis Donnerstag, 16 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen Fiat Tipo, der im Dellweg geparkt stand. Die linke Fahrzeugseite weist nun auf Höhe des Scheinwerfers mehrere Kratzer auf. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

