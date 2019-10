Rollerfahrer ohne Führerschein in Obernburg unterwegs

Der Roller war direkt vor dem Streifenfahrzeug in Obernburg Im Weidig mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Gefährt mindestens 60 km/h läuft. Da der 16jährige Fahrer nur im Besitz einer Prüfbescheinigung war, wurde Anzeige gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Der Roller wurde sichergestellt.

Unfallfluchten

Niedernberg; Lkr. Miltenberg. Einen abgefahrenen Außenspiegel fand die Besitzerin eines Audi A3 an ihrem Fahrzeug vor. Der Pkw war von Freitag 23.50 Uhr bis Samstag 10.20 Uhr in der Hauptstraße geparkt und wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Fahrzeug angefahren.

Klingenberg a. Main, Lkr. Miltenberg. Der Fahrer eines Kia hat am Samstag sein Fahrzeug ebenfalls beschädigt vorgefunden. Er hatte es am Donnerstag um 13 Uhr in der Rosenbergstraße abgestellt. Am Samstag um 14.40 Uhr stellte er einen Unfallschaden am vorderen Kotflügel fest. Auch hier ist der Verursacher unbekannt.

Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg. In der Runde-Turm-Straße hatte am Samstag die Fahrerin eines Opel Insignia ihr Fahrzeug nur eine Stunde abgestellt und fand es danach beschädigt vor. Ein unbekannter Fahrzeugführer war mit seinem Pkw gegen die linke Fahrzeugfront gefahren und geflüchtet. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.30 und 11.30 Uhr.

Pkw zerkratzt

Erlenbach a. Main; Lkr. Miltenberg. Mehrere tiefe Kratzer fand der Besitzer eines VW Multivan am Mittwoch an seinem Fahrzeug vor. Der VW war am Dienstag um 18 Uhr im Hof eines Wohnanwesens im Bergweg abgestellt worden. Am Mittwoch um 14.30 Uhr fiel der Schaden auf. Der Täter ist bisher unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290 entgegen.

Polizei Obernburg/mkl