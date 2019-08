Rollerfahrer mit drei Promille in Aschaffenburg unterwegs

Während der Unfallaufnahme führte die eingesetzte Polizeistreife mit dem 23-Jährigen einen Alkotest durch. Dieser ergab einen Wert von circa drei Promille. Aufgrund von Prellungen und dem Verdacht auf HWS wurde der junge Mann in ein Krankenhaus verbracht. Hier entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der Roller musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Aschaffenburg und Gailbach befand sich zur Unterstützung an der Unfallörtlichkeit. Der Rollerfahrer hat nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu rechnen.

Motorradfahrer überholt wartendes Auto

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein Pkw Opel die Steubenstraße. Hierbei musste der Fahrer hinter einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Container warten, um einem entgegenkommenden Pkw die Vorfahrt gewähren zu können. Als der Opel-Fahrer wieder anfuhr, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem von hinten nahenden Motorradfahrer. Dieser wollte ebenfalls den Container umfahren. Durch den Fahrzeugkontakt kam der Kraftradfahrer zu Fall und rutschte über die Fahrbahn, bis er von der linksseitigen Bordsteinkante gebremst wurde. Er wurde aufgrund diverser Prellungen und Schürfwunden von den Rettern in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden. Ein Trupp der Aschaffenburger Feuerwehr rückte zur Unterstützung aus.

vd/Polizei Aschaffenburg