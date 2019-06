Rollerfahrer bricht sich bei Sturz ein Bein in Alzenau

Hierbei zog er sich eine Fraktur des linken Unterschenkels zu und musste vom Rettungsdienst ins Klinikum nach Hanau eingeliefert werden. Der Sachschaden am Roller beläuft sich auf circa 300 Euro.

Alzenau: Auto beim Türöffnen beschädigt und davongefahren

Am Mittwochvormittag zwischen 08.20 Uhr und 12.30 Uhr wurde einem in der Tiefgarage am Marktplatz abgestellten Mercedes Vito einer 36-jährigen Frau eine Delle in die Fahrertüre geschlagen hat, so dass ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstanden ist. Dies dürfte allem Anschein nach beim Öffnen der Beifahrertüre eines daneben geparkten schwarzen 5er BMW’s passiert sein. Der Verursacher hat sich weder gemeldet, noch eine Nachricht hinterlassen.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Polizei Alzenau/ienc