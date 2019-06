Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Er wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Leider ubersah er dabei einen bevorrechtigten Rollerfahrer. Zwar konnte dieser einen direkten Kontakt vermeiden, sturzte auf Grund des Ausweichens dennoch. Der Rollerfahrer erlitt nur leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden konnten. Der Roller blieb fahrbereit und mit einem Schaden von 300. - Euro auch reparabel.

Rollerunfall - eine Person verletzt

Ein 30jähriger Berufskraftfahrer befuhr mit seinem Pkw BMW am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr die Schillerstraße ortsauswärts in Richtung Goldbach. Als er nach links in die Glattbacher Straße abbiegen wollte, ubersah er eine entgegenkommende 54jährige Rollerfahrerin. Durch den Aufprall sturzte die Rollerfahrerin und wurde zwischen dem Roller und dem Pkw eingeklemmt. Sie wurde mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000.- Euro.

Weiterer Zweiradunfall mit leicht verletzter Person

Zu einem weiteren Unfall mit einem Leichtkraftrad kam es am Donnerstag gegen 19:15 in der Platanenallee in Aschaffenburg. Hier fuhr ein 17-jähriger mit seinem Kraftrad Honda hinter einem Pkw BMW. Dessen Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Der 17-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr trotz Vollbremsung in das Pkw - Heck. Durch den Aufprall sturzte das Kraftrad auf die rechte Seite. Der 17-jährige wurde leicht am Bein verletzt. Die gesamte Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500.- Euro.

Zeugen nach Schlägerei gesucht

Bereits in der Sonntagnacht, gegen 01:30 kam es in der Stadtbadstraße zu einer Körperverletzung. Ein 22-jähriger war mit seinem Freund auf dem Heimweg vom Volksfest als sie von einer Gruppe unbekannter Männer von hinten angegangen und geschlagen wurden. Der 22-Jähriger erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. In diesem Zusammenhang

werden nun Zeugen gesucht. Die Gruppe der Angreifer waren ebenfalls junge Männer, zwei sollen weiß gekleidet gewesen sein, weitere Männer seien schwarz gekleidet.

Wer die Schlägerei beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg