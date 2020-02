Rollerfahrer bei Unfall in Marktheidenfeld schwer verletzt

Schwer verletzt mit einem Oberschenkelbruch musste am Mittwochabend ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer nach der Kollision mit einem Auto ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der junge Mann befuhr gegen 18:45 Uhr mit seinem Moped die Luitpoldstraße in Richtung alte Mainbrücke. Der 34-jährige Fahrer eines Skoda Octavia wollte aus der Kolpingstraße kommend über die Luitpoldstraße in die Baumhofstraße fahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Zweiradfahrer prallte gegen den rechten Kotflügel und die Windschutzscheibe des Autos und landete auf der Straße. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4500 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Radfahrer nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Marktheidenfeld. Prellungen zog sich am Mittwoch, gegen 8:15 Uhr, ein 30-jähriger Radfahrer nach der Kollision mit einem Auto zu. Der Mann befuhr den Südring in Richtung Ampelkreuzung und wollte die Würzburger Straße in Richtung Äußerer Ring überqueren. Zeitgleich wollte der 63-jährige Fahrer eines VW Touran vom Äußeren Ring kommend nach rechts in die Würzburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer, der die Würzburger Straße querte und stieß frontal mit diesem zusammen. Der Radfahrer fiel über die Motorhaube auf die Straße. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Lohr gebracht, war glücklicherweise aber nur leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1200 Euro. Das Fahrrad erlitt Totalschaden.

Tieflader-Anhänger gestohlen

Marktheidenfeld. Wie erst jetzt der Polizei gemeldet, wurde in der Zeit vom 24. bis 27. Januar ein Tieflader-Anhänger der Marke Schwarzmüller im Wert von 18.000 Euro in der Bahnhofstraße gestohlen. Dieser war an einer Baustelle auf einem Feldweg (ehemaliger Bahndamm) unterhalb von Eichenfürst abgestellt. Da der Anhänger ein Leergewicht von über sechs Tonnen hat, muss der Abtransport mit einem Traktor oder einem Laster erfolgt sein. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fahrgast verletzt sich leicht bei Bremsmanöver

Marktheidenfeld. Zu einer leicht verletzten Person in einem Kleinbus kam es am Mittwochabend. Der Fahrer fuhr kurz vor 21:30 Uhr von der Luitpoldstraße an der Kreuzung vor der alten Mainbrücke an, nachdem die Ampel für ihn auf „grün“ geschaltet hatte. In diesem Moment fuhr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn von der Georg-Mayr-Straße in die Kreuzung ein, wodurch der Fahrer den Kleinbus plötzlich abbremste. Damit hatte offensichtlich die einzige Insassin, eine 54-Jährige Frau aus dem Landkreis, nicht gerechnet, weshalb sie mit dem Kopf gegen die Buseinbauten stieß und sich eine Platzwunde an der Nase zuzog. Nach einer ambulanten Erstversorgung im Rettungswagen wurde sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Lohr gefahren.

Auto mit falschen Kennzeichen

Rothenfels-Bergrothenfels. In der Bergrothenfelser Straße wurde ein BMW mit falschen Kennzeichen abgestellt. Im Rahmen einer Polizeistreife am Mittwochnachmittag wurde dieses Auto überprüft. Der Wagen stand auf öffentlichem Verkehrsgrund und war mit rumänische Kennzeichen versehen. Bei einer Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese in Rumänien für einen Mazda ausgegeben waren. Für den BMW bestand bis Anfang Januar 2020 eine deutsche Zulassung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.