Rollerfahrer bei Unfall in Alzenau gestürzt

Der 69-jährige Mann fuhr um 13.15 Uhr mit seinem Roller auf der Prischoßstraße und wollte auf die Wasserloser Straße abbiegen. Im Kurvenbereich stürzte er aufgrund eines Ölflecks, wobei der Roller minimal beschädigt (50 Euro) wurde. Der Fahrer blieb unverletzt.

Vorfahrtsunfall

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Anschlussstelle Karlstein entstand am Mittwochmorgen ein Schaden von 5.000 Euro. Um 10.30 Uhr verließ eine 58-jährige Fiat-Fahrerin die A 45 aus Richtung Aschaffenburg kommend und wollte nach links in Richtung Hörstein abbiegen. Dabei übersah sie den Mazda eines 73-jährigen Mann, der auf der vorfahrtsberechtigten Staatsstraße in Richtung Hörstein fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beide Fahrzeuge, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde.

6.000 Euro Schaden bei Unfall - Ursache unklar

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Nicht eindeutig zu klären war am Mittwoch die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Kahlgrundstraße. Um 08.30 Uhr fuhr ein 37-jähriger Ford-Fahrer rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Kahlgrundstraße. Er blieb dann nach seinen Angaben stehen, so dass sein Heck circa einen halben Meter auf die Straße ragte. Eine 55-jährige Opel-Fahrerin, die auf der Kahlgrundstraße fuhr, stieß dabei aus bisher nicht geklärten Gründen mit ihrer Fahrzeugfront gegen die linke hintere Seite des Ford. Der Gesamtschaden summiert sich auf 6.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Geldbörse verschwunden

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochnachmittag wurde einer 63-jährigen Frau offenbar die Geldbörse in Schöllkrippen entwendet. Die Frau erledigte zwischen 16.00 und 16.30 Uhr ihre Einkäufe in zwei Geschäften in der Aschaffenburger Straße. Beim Bezahlen in dem zweiten Geschäft bemerkte sie dann, dass ihr Geldbeutel samt Inhalt spurlos verschwunden war. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Beim Ladendiebstahl erwischt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Eine 20-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Brentanostraße ertappt. Die junge Frau hatte um 10 Uhr Waren im Wert von 35 Euro in einem Kinderwagen versteckt und wollte den Markt verlassen, ohne diese zu bezahlen.

vd/Polizei Alzenau