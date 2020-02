Rollerfahrer bei Sturz in Miltenberg verletzt

Er erlitt hierdurch Schürfwunden an Gesicht und Händen. Der Fahrzeugführer wurde ins Klinikum Erlenbach gebracht. Sein Honda-Roller wurde durch den Sturz leicht verkratzt.

Lebensmittel gestohlen

Kleinheubach. Am Samstagmittag gegen 14:00-15:00Uhr wurden vor dem Gemeindehaus abgestellte Lebensmittel und Haushaltsartikel im Gesamtwert von ca. 120€ durch einen Unbekannten entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 09371-9450 in Verbindung zu setzen.

Unfall in Eichenbühl: 8000 Euro Schaden

Eichenbühl. Am gestrigen Mittag gegen 13:45 Uhr ereignete sich im Bereich der Hauptstraße in Eichenbühl ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 28jähriger PKW-Führer befuhr die beengte Rechtskurve in Richtung Miltenberg, als ihm plötzlich ein Sattelzug teilweise auf seiner Spur entgegenkam, sodass es zum leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierdurch wurde der PKW BMW, sowie der Sattelauflieger im linken Bereich verkratzt. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 8000€. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Audi beschädigt

Bürgstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Hauptstraße auf Höhe der Metzgerei Neuberger abgestellter PKW AUDI im Bereich der Fahrzeugfront angefahren und beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000€. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 09371-9450 in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg