Roller-Fahrer bei Schollbrunn gestürzt - mit Helikopter ins Krankenhaus

Aufgrund bislang ungeklärter Unfallursache kommt der Fahrer auf der geraden und übersichtlichen Strecke zu Fall und erleidet durch den Sturz Becken- und Schulterfrakturen. Dieser wurde mit dem Helikopter ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Lebensgefahr besteht bei dem Verunfallten nicht. Der Schaden am Kraftrad beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Sachbeschädigung an abgestellten Pkw

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Der Geschädigte stellte seinen schwarzen Suzuki Magyar in der Eichholzstraße am 19.06. gegen 21:00 Uhr ab. Als er am darauffolgenden Tag gegen 19:00 Uhr wieder zu seinem ordnungsgemäß geparkten Pkw kam, stellte der Geschädigte einen großen Kratzer auf Höhe der Beifahrertüre fest. Der Pkw wurde bereits am 09.06.19 gegen 19:00 Uhr an der selben Örtlichkeit durch einen unbekannten Täter verkratzt. Der Geschädigte sah zum damaligen Zeitpunkt nur eine Gruppe Jugendliche an seinem Pkw vorbei laufen, hörte auch ein Kratzgeräusch, stellte allerdings zuerst keinen Schaden an dem Pkw fest. Nachdem dieser sich den Pkw erneut ansah, wurde eine Beschädigung im Bereich des rechten Kotflügels festgestellt. Auf eine Anzeigenerstattung wurde zum damaligen Zeitpunkt verzichtet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auffahrunfall durch zu geringen Sicherheitsabstand

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Der Geschädigte fuhr mit seinem Audi die B8 von Glasofen kommend in Richtung Marktheidenfeld. Kurz bevor der Geschädigte auf die alte Mainbrücke auffahren wollte, musste dieser seinen Pkw abbremsen, um aufgrund seiner ordnungsgemäß eingetragenen baulichen Veränderung am Pkw (Tieferlegung) nicht aufzusitzen. Dies erkannte die dahinter befindliche Fahrerin zu spät und fuhr auf das vor ihr langsam fahrende Fahrzeug auf. Am unfallverursachenden Pkw wurde die linke Stoßstange, sowie die Kennzeichenhalterung beschädigt. Am Pkw des Geschädigten wurde die hintere Stoßstange und der Kofferraum beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs

Roden, Lkr. Main-Spessart

Am Samstag, den 22.06.19 um 20:15 Uhr befuhr ein 19 Jähriger die St 2438 von Zimmern in Richtung Roden. Nach einer leichten Rechtskurve geriet der 3er BMW auf regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und landete im gegenüberliegenden Graben. Am Pkw entstand ein wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Straßenmeister band das auf der Straße auslaufende Öl ab. Weiterhin war die Freiwillige Feuerwehr Roden vor Ort, um eine geringe Menge Öl, welches ins Erdreich eingedrungen war, zu beseitigen.

