Röllfeld: Radfahrer leicht verletzt

Ein Radfahrer ist am Donnerstag früh gegen 07.50 Uhr in Röllfeld verunfallt. Der Rentner war zur Unfallzeit mit seinem Fahrrad in der Frühlingstraße Richtung Großheubach unterwegs. An der Kreuzung mit der Jakob-Hemmelrath-Straße wollte der Radler geradeaus weiterfahren und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden VW. Der Radler wurde von dem VW frontal erfasst und auf die Straße geschleudert. Glücklicherweise erlitt er hierbei nur leichte Verletzungen. Er wurde ins Erlenbacher Klinikum verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Berauscht im Straßenverkehr

Klingenberg. Am Donnerstag Abend, gegen 23.15 Uhr, haben Beamte der PI Obernburg einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer überprüft. Der junge Mann war bei der Überprüfung seines Fahrzeuges im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit drogentypischen Ausfallerscheinungen aufgefallen. Auf Vorhalt räumte der 21-Jährige schließlich ein, Drogen konsumiert zu haben. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei der Überprüfung der Insassen in dem kontrollierten Auto fanden die eingesetzten Beamten bei einer amtsbekannten Mitfahrerin eine geringe Menge Amfetamin vor. Dieses wurde sichergestellt.

Spiegel abgefahren

Leidersbach. Eine Unfallflucht ist am Donnerstag Abend, vermutlich in der Zeit von 20.15 bis 21.30 Uhr, in der Roßbacher Straße verübt worden. Zur Unfallzeit hatte eine Leidersbacherin ihren Nissan ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Roßbacher Straße in Leidersbach abgestellt. Als die Nissanfahrerin um 21:30 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam, konnte sie feststellen, dass ihr linker Außenspiegel nach vorne umgeklappt und beschädigt war. Vermutlich fuhr ein noch unbekanntes Auto mit ungenügend Seitenabstand am geparkten Nissan in Richtung Hausen vorbei und riss hierbei den Außenspiegel ab. Vom Unfallverursacher wurde am Unfallort ein Spiegelgehäuse sichergestellt, anhand dessen der Unfallflüchtige ermittelt werden kann. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Mofafahrer verletzt

Erlenbach. Glimpflich ist ein Unfall verlaufen, der am Donnerstag früh gegen 08.50 Uhr aus der Berliner Straße gemeldet worden ist. Zur Unfallzeit wollte ein Mercedes-Sprinter-Fahrer die Berliner Straße, von der Erlenbacher Straße kommend, überqueren. Hierbei übersah er eine von links kommende Mofafahrerin, die vorfahrtsberechtigt war. Die 57-Jährige versuchte noch, dem Mercedes auszuweichen, prallte jedoch in die vordere linke Fahrzeugseite des Sprinters. Hierbei wurde die Erlenbacherin leicht verletzt und wurde von einem Sanka ins Erlenbacher Klinikum verbracht. An dem unfallverursachenden Sprinter, der nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war, entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt beläuft sich dieser auf ca. 6000 Euro.

Türe beschädigt

Klingenberg. Ein Bekleidungsgeschäft in der Rathausstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch noch unbekannte „Vandalen“ angegangen worden. Die unbekannten Täter entnahmen einen Gullydeckel aus der Rathausstraße und warfen diesen gegen eine Türe des Anwesens. Diese wurde hierdurch erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Polizeiinspektion Obernburg