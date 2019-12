Roden: Auto gegen Leitpfosten

Ein 25-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, die Kreisstraße MSP 12 von Ansbach kommend in Richtung Waldzell, als er auf der schneeglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam und dabei den Leitpfosten umfuhr. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.

Mit Sommerreifen in Gegenverkehr gerutscht

Esselbach. Sommerreifen trotz winterlicher Straßenverhältnisse war die Ursache für einen Unfall am Mittwoch, gegen 18 Uhr, in der Hauptstraße. Der 23-jährige Fahrer eines Ford Fiesta wollte in der Ortsdurchfahrt an einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Wegen Gegenverkehr musste er aber abbremsen und rutschte aufgrund unpassender Bereifung auf schneebedeckter Fahrbahn frontal in einen ihm entgegenkommenden Pkw. Glücklicherweise wurde niemand verletzt; es entstand lediglich ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Polizei Marktheidenfeld