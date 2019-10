Riskantes Überholen in Partenstein

Ein 60-jähriger Autofahrer aus Partenstein musste eine Vollbremsung durchführen und auf das Bankett ausweichen, weil ein entgegenkommender Fahrzeugführer einen Laster überholte. Es kam aber nicht zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch einen unbeteiligten Zeugen des Vorfalles konnte das Kennzeichen des Überholers abgelesen werden. Der Fahrzeugführer wird nun von der Polizei ermittelt; ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Frammersbach: Fahrzeug zerkratzt

Eine böse Überraschung erlebte ein 32-jähriger Autofahrer am Montag in Frammersbach. Nach einem nur etwa zehnminütigen Einkauf bei Aldi, bemerkte er, dass sein Fahrzeug auf dem Parkplatz zerkratzt wurde. An dem schwarzen VW Golf wurden die beiden linken Türen mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Schlüssel beschädigt. Der Schaden wurde auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Lohr unter der Tel-Nr. 09352/87410 entgegen.

Lohr: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Montag gegen 14 Uhr beim Ausparken in der Oberen Brückenstraße gegen das hinter ihm parkende Auto. Dabei wurde sogar die Alarmanlage an diesem Fahrzeug ausgelöst. Trotzdem fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Zwar wurde der Vorfall von einer Zeugin beobachtet, allerdings ergaben sich bei Überprüfung des Kennzeichens Anhaltspunkte, dass dies nicht richtig abgelesen worden sei. Bei dem Verursacher soll es sich um einen älteren Herr mit Vollbart gehandelt haben. Auch hierzu bittet die Lohrer Polizei um Hinweise von Zeugen.

Polizei Lohr/ienc