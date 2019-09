Ringheim: Auto komplett ausgebrannt

Komplett ausgebrannt ist ein Ford in Großostheim-Ringheim.

Kurz nach 9 Uhr wurde die Feuerwehr Großostheim in die Josef-Koch-Straße alarmiert. Hier war eine Ford-Fahrerin mit ihrem S-Max unterwegs, als sie Rauch aus dem Motorraum bemerkte. Sie konnte ihr Fahrzeug noch anhalten und sich selbst in Sicherheit bringen, bevor Flammen aus dem Motorraum flogen und auch auf den Motorraum übergriffen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten nur noch die Reste ablöschen. Vermutlich ist der Brand durch einen technischen Defekt entstanden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehre Tausend Euro.

Ralf Hettler/sob