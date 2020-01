Richelbach: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet zu Fuß - Zwei Verletzte

Den Verursacher hinderte dies jedoch nicht, zu Fuß in Richtung Neunkirchen zu flüchten. Der Mann konnte später durch die herbeigerufenen Polizeibeamten aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann war stark alkoholisiert. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Promillewert von 2,16, woraufhin die obligatorische Blutentnahme durchgeführt werden musste, zumal auch ein zuvor erfolgter Drogenkonsum nicht ausgeschlossen werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der junge Mann aufgrund seines Zustandes noch in Gewahrsam genommen werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 7000 Euro.

Polizei Miltenberg/ves