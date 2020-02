Retzbach: 36-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Donnerstag gegen 17:45 Uhr an der Kreuzung B26/Am Güßgraben Höhe Retzbach. Ein 28-Jähriger Autofahrer, welcher auf der Bundesstraße in Richtung Würzburg unterwegs war, missachtete die auf Rotlicht umschaltende Ampelanlage und stieß gegen den bei Grünlicht aus dem Güßgraben in die Kreuzung einfahrenden Auto eines 36-Jährigen Mannes. Der 36-Jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000.- Euro.

Geparktes Auto gerammt

Himmelstadt. Am Donnerstag übersah gegen 06:45 Uhr eine 25-Jährige Autofahrerin, die in Himmelstadt in der Hauptstraße Richtung Zellingen unterwegs war, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen und erfasste diesen mit ihrer Fahrzeugfront. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, die Schadenshöhe wir auf ca. 10000.- Euro geschätzt.

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Karlstadt. Bei der Kontrolle eines 24-Jährigen Mannes, der am Donnerstag gegen 08:30 Uhr im Laudenbacher Weg in Karlstadt mit einem Kleintransporter unterwegs war, stellten die Beamten bei diesem Ausfallerscheinungen fest, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Parkplatzrempler

Karlstadt. Eine 49-Jährige Frau parkten am Donnerstag gegen 12:45 Uhr in Karlstadt, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Würzburger Straße, rückwärts aus einer Parklücken aus und übersah dabei den hinter ihr querenden Wagen einer 42-Jährigen Frau. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro.

Polizeiinspektion Karlstadt