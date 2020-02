Rentnerin verursacht Unfall beim Ausparken in Klingenberg und flüchtet

Eine 76-Jährige hat am Mittwoch Vormittag gegen 09.40 Uhr auf dem Winzerfestplatz in Klingenberg Beim Versuch, ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu parken, ein anderes geparktes Fahrzeug angefahren.

Ein Erlenbacher hatte die alte Dame beobachtet, als sie mit ihrem VW auf dem Festplatz in eine Parklücke einfuhr und dabei am Außenspiegel eines daneben parkenden Ford Kuga hängenblieb.

Als die Rentnerin bemerkte, dass ihr die Parklücke zu eng ist, versuchte sie mehrere Minuten lang wieder auszuparken und blieb erneut an dem Ford hängen und beschädigte dabei den Pkw mehrfach im Bereich der linken Fahrzeugseite. Danach stellte die Dame ihr Fahrzeug in einer besser zugänglichen, freien, Parkbucht ab, besah sich kurz ihr „Werk“ und begab sich zu einem Arzt ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern.

Während der Unfallaufnahme durch die vom Zeugen verständigte Polizeistreife kam die Unfallverursacherin zu ihrem Fahrzeug zurück und räumte den Vorfall ein. Die Rentnerin zeigte sich einsichtig und erkannte, dass sie beim Führen von Fahrzeugen altersbedingt etwas überfordert ist. Sie will ihren Führerschein freiwillig abgeben.

Der von ihr angerichtete Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Wörth a.Main, Frühlingstraße Unbekannte haben, vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Frühlingsstraße ein Autokennzeichen entwendet. Der Täter machte sich an dem weiße Ford Kuga, der am Straßenrand geparkt war, zu schaffen und montierte das amtliche hintere Kennzeichen ab. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 20 Euro.

Angetrunken in Erlenbach unterwegs

Erlenbach a.Main, Dr.-Robert-Koch-Straße Einen angetrunkenen Pkw-fahrer haben Beamte der PI Obernburg am Mittwochfrüh gegen 96.45 Uhr in Erlenbach aus dem Verkehr gezogen. Der Elsenfelder fiel bei einer Verkehrskontrolle durch starken Alkoholgeruch auf. Ein hierauf durchgeführter Alcotest bei dem Kontrollierten ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Die Beamten ordneten bei dem Elsenfelder eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Den Alkoholsünder erwartet ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße.

Vandalismus in Klingenberg

Klingenberg a.Main, Rathausstraße 9 Unbekannte haben, vermutlich bereits in der Nacht von vergangenem Donnerstag/Freitag, 13.02.2020 /14.02.2020 08:30 auf der Baustelle am alten Rathaus ihr Unwesen getrieben. Die Täter rissen über Nacht diverse Rohre aus ihrer Verankerung und verstopften Wasserabläufe. Hierdurch konnte Wasser nicht mehr abfließen und gelangte in das Gebäude. Der hierdurch angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg