Rentnerin in Niedernberg betrogen

Der ca. 60 Jahre alte Mann, ca. 170 cm groß, kräftig, ungepflegte Haare, bekleidet mit einer beigen Jacke, hatte die Rentnerin nach dem Einkaufen in Bereich des Nordrings angesprochen und ihr ein angeblich hochwertiges Messerset im Wert von ca. 300 Euro schenken wollen.

Nachdem die Dame zunächst nicht reagierte und mit ihrem Rad nach Hause fuhr, folgte ihr der Mann zur Haustüre und wollte sein Gespräch fortsetzen. Er verhielt sich recht aufdringlich und gelangte mit in die Wohnung der Rentnerin. Hier gelang es ihm, der Frau 70 Euro für das Messerset abzuverlangen.

Es reichte ihm jedoch noch nicht und er fragte weiterhin nach Schmuck, worauf ihm einige alte Uhren und Ringe übergeben wurden. Als der Betrüger bemerkte, dass sich Angehörige der Rentnerin im Haus aufhielten und sich nach dem "Besuch" erkundigten, schnappte sich der Betrüger sein Messerset und verließ mit dem fast wertlosen Schmuck und den 50 Euro für das Messerset fluchtartig das Anwesen.

Die Geschädigten konnten nur noch feststellen, dass er sich mit einem silberfarbenen Pkw in Richtung Stettiner Straße aus dem Staub machte. Der Betrüger hatte, um ein Ablesen des Kennzeichens zu verhindern, die Heckklappe mit dem darauf befindlichen Kennzeichen nach oben geklappt.

Anwohner werden hier um Hinweise zu dem flüchtigen Pkw und seinem Fahrer gebeten. Möglicherweise hat er bereits zuvor andere Passanten mit seiner Masche angesprochen.

Unfallflucht in Klingenberg

Ein VW Golf ist am Donnerstag Abend, zwischen 19.15 Uhr und 22.15 Uhr in der Trennfurter Straße angefahren worden.

Ein noch Unbekannter hatte beim Vorbeifahren an dem VW, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wörth geparkt war, das Fahrzeug gestreift und hierbei die Fahrertüre eingedellt und diverse Kratzer hinterlassen. Weiterhin wurde der Außenspiegel des Golfs beschädigt.

An der Unfallstelle wurden Teile der Beleuchtungseinrichtung und helle Farbabriebe festgestellt, anhand derer der Unfallverursacher evtl. ermittelt werden kann. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro

Bei Schneeglätte in Erlenbach gegen Baum gefahren

Ein Mercedesfahrer ist am Donnerstag Abend gegen 20.30 Uhr mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt. Der Anwohner wollte vor einem Wohnanwesen auf dem rechten Parkstreifen einparken. Aufgrund starkem Schneefall und den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit konnte der Mercedesfahrer sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig vor dem Parkplatz abbremsen und prallte frontal gegen den vor dem Parkplatz stehenden Baum. Hierbei wurde der Pkw des Erlenbachers erheblich beschädigt, der Sachschaden dürfte ca. 10.000 Euro betragen.

Die Erlenbacher Wehr musste an die Unfallstelle ausrücken, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden, der im Weg stehende Baum blieb unbeschädigt.

Hoher Schaden bei Unfall bei Kleinwallstadt

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstag Abend entstanden. Zur Unfallzeit, gegen 20.15 Uhr, war ein Außendienstarbeiter mit seinem Mercedes mit Allradantrieb auf der Gefällstrecke Richtung Hofstetten unterwegs. Aufgrund der Schneeglätte kam das Fahrzeug ins Rutschen und schleuderte nach einem Bremsmanöver rechts und links in die dort befindlichen Leitplanken.

Von dort wurde der Pkw abgewiesen, schleuderte nach rechts in die Böschung und prallte frontal gegen einen

Baum. Zur Unfallzeit herrschte starker Schneefall und die Fahrbahn war 15 cm hoch mit Schnee bedeckt.

An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro und Leitplankenschaden in höhe von ca. 1000 Euro.

Unfall bei Eschau

Gegen 19.40 Uhr ist am Donnerstag Abend ein Pkw in einen auf die fahrbahn gestürzten baum gefahren. Der Reichelsheimer BMW-Fahrer befand sich mit seinem Pkw auf der Fahrt von Wildensee nach Altenbuch. Aufgrund des starken Unwetters war hier ein Baum umgestürzt. Der BMW-Fahrer erkannte das auf der Fahrbahn liegende Hindernis bei starkem Schneefall zu spät und fuhr in den Baum hinein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von c. 5000 Euro. Die örtliche Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des Baumes und sperrte zunächst die Kreisstraße bis zur Bergung des Hindernisses.

In Mömlinger Garten gefahren und geflohen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, vermutlich nach 02.00 Uhr, ist ein noch Unbekannter mit seinem Fahrzeug, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei rutschigen Straßenverhältnissen in der Wiesgartenstraße von der Fahrbahn abgekommen und in ein Grundstück abgewiesen worden. Hierbei überfuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug eine aus Hohlblocksteinen befindliche Grundstückseinfriedung. Das scheinbar noch fahrbereite Fahrzeug wurde anschließend wieder aus dem Grundstück herausgefahren und der Fahrer machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern.

