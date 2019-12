Rentner findet Tasche mit wertvollem Schmuck im Müll

Die Tasche hatte offenbar in einem Abfalleimer gelegen und so die Neugier des 72-jährigen Hanauers erregt. Als die Beamten am Samstag den Fund näher begutachteten, stellten sie fest, dass sich darin Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro befand. Nähere Angaben zu den Schmuckstücken kann die Polizei aus taktischen Gründen aktuell nicht machen. Es wird nun geprüft, ob die aufgefundenen Wertgegenstände aus einer Straftat stammen, die Ermittlungen dazu dauern an.

Polizei Südosthessen /mm