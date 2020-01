Renter baut betrunken Unfall und flüchtet

Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen ist am Sonntagnachmittag eine Unfallflucht geklärt worden. Ein Niedernberger hatte zur Unfallzeit beobachtet, wie der Fahrer eines Offenbacher Peugeots in der Großostheimer Straße beim Vorbeifahren an einem geparkten Ford Mondeo hängenblieb und den linken Außenspiegel abfuhr. Der Niedernberger fuhr dem Unfallflüchtigen zunächst nach, um das Kennzeichen ablesen zu können. Als das Fahrzeug auf die B 469 einbog verständigte der Niedernberger die Polizei und teilte seine Beobachtungen mit. Eine Streife der Polizei in Hessen konnte den Unfallflüchtigen, einen 85-jährigen Rentner, an seiner Wohnanschrift antreffen und den Sachverhalt aufklären. Bei der Unfallaufnahme gab der Rentner an, keinen Anstoß bemerkt zu haben. Ein bei ihm durchgeführter Alcotest verlief positiv und ergab einen Wert von 0, 74 Promille. Die eingesetzten Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme an, der Führerschein des Angetrunkenen wurde einbehalten.

Mit Roller in Auto gefahren

Elsenfeld: Ein Obernburger ist am Sonntagvormittag gegen 10.35 Uhr mit seinem Roller in der Erlenbacher Straße verunfallt. Der junge Mann hatte in der Ortsdurchfahrt verkehrsbedingt abbremsen müssen und dabei den Bremshebel zu stark gezogen. Hierdurch kam der Roller ins schliddern und rutschte nach rechts weg in einen dort am Fahrbahnrand geparkten Auto. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro. Der Rollerfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Polizeiinspektion Obernburg