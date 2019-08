Rennradfahrer kracht in Rollerfahrer

Dieser war zunächst bewusstlos, weshalb ein Notarzt hinzugerufen wurde. Aufgrund multipler Rippenfrakturen und Prellungen wurde der Rollerfahrer in ein Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest mit dem Rennradfahrer ergab einen Wert von über zwei Promille. Daher musste er die eingesetzte Streife in ein Krankenhaus begleiten, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Es entstand geringer Sachschaden. Nun muss der Radler mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Auto-Fahrer kommt ins Rutschen und überschlägt sich

Weibersbrunn: Am Sonntagabend, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein VW Polo die Staatsstraße 2316 von Schollbrunn kommend in Richtung Rohrbrunn. Im Verlauf der Rechtskurve kurz vor Rohrbrunn verlor der 30-jährige Fahrer auf der teilfeuchten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte nach links aus der Kurve und somit geradeaus in den Kurvenausgang, wo er mehrere Verkehrszeichen beschädigte. Letztendlich überschlug sich das Fahrzeug und kam linksseitig auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Polo-Fahrer konnte sich glücklicherweise selbständig aus dem Auto befreien und den Notruf absetzen. Er erlitt offensichtlich nur leichte Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der VW Polo musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ampel beschädigt und Straße verunreinigt

Kleinostheim: Am frühen Montagmorgen, gegen 03:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Ampel an der Kreuzung Aschaffenburger Straße / Lindengasse. Hierbei wurden Einzelteile der Lichtsignalanlage gewaltsam entfernt und an der Tatörtlichkeit hinterlassen. Zudem wurde ein Blumenkübel auf die Fahrbahn geworfen, dessen Inhalt sich großflächig verteilte. Bei den Tätern soll es sich um drei männliche Personen im Alter von circa 18 Jahren handeln. Einer soll hierbei ein schwarzes T-Shirt und ein Basecap getragen haben. Ein anderer trug während der Tat ein weißes T-Shirt.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg