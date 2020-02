Reifen von Sattelzug platzt - 17 Fahrzeuge beschädigt

Am Montag gegen 19.30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Sattelzug die BAB 3 in Richtung Würzburg. Etwa auf Höhe Stockstadt platzte aus bislang unbekannter Ursache am Auflieger ein Reifen, woraufhin sich Reifenteile über die gesamte Fahrbahn der A3 verteilten.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten den Teilen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfassten diese mit ihren Fahrzeugen. Insgesamt 17 Fahrzeuge wurden durch die Trümmerteile beschädigt, zwei Autos waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Reinigung der Fahrbahn musste die A3 für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden, anschließend floss der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbei, bis die Fahrbahn schließlich nach weiteren 90 Minuten wieder komplett für den Verkehr frei gegeben werden konnte.

Unfall auf der Nebenfahrbahn in Kleinostheim - zwei Verletzte

Kleinostheim. Am Montag erkannte ein 18-Jähriger gegen 7.40 Uhr auf der Nebenfahrbahn der A3 bei Kleinostheim zu spät, dass ein Nissan vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste. Er fuhr daraufhin mit seinem Peugeot auf den Nissan eines 41-Jährigen auf. Der 41-Jährige und seine 36-Jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Infolge des Unfalls kam es zu Stauungen auf der Nebenfahrbahn der A3 Richtung Würzburg.

Unfall zwischen Lastwagen auf Rastanlage Spessart Nord

Weibersbrunn. Am Montag musste ein Sattelzug auf der Rastanlage Spessart Nord an der A3 bei Weibersbrunn verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 27-Jähriger Kraftfahrer versuchte, mit seinem Sattelzug an dem Haltenden vorbei zu fahren und blieb hierbei mit Teilen seines Fahrzeugs an der Front des haltenden Sattelzuges hängen. Hierbei rissen die Motorhaube, sowie Teile der Frontverkleidung ab. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

