Reifen geplatzt: Unfall auf A3

Gestern Abend gegen 23 Uhr platzte an einem BMW, der frisch die Winterräder montiert hatte, der rechte Vorderreifen. Die Fahrerin kam dadurch nach rechts auf die nebenliegende Fahrspur und kollidierte mit dem dort befindlichen Opel. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, weshalb die Einhausung zwischen Goldbach und Hösbach für etwa 2 Std nur zweispurig befahrbar war. Aufgrund des relativ geringen Verkehrsaufkommens entstand kein Stau. An den montierten Winterrädern konnten keine Auffälligkeiten, die ein Platzen hätten vorhersehbar machen können, festgestellt werden.

Polizeiinspektion Aschaffenburg