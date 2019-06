Rechtenbach: Spiegel angefahren und geflüchtet

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:50 Uhr, kam es auf der B26, zwischen Lohr am Main und Rechtenbach, etwa drei Kilometer vor dem Ortsschild von Rechtenbach, zu einem Verkehrsunfall. Eine orangefarbene Kehrmaschine, welche zum Unfallzeitpunkt nicht im Arbeitsmodus war, kam offenbar leicht auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und touchierte einen entgegenkommenden Sattelzug. Hierbei wurde der linke Außenspiegel der Sattelzugmaschine beschädigt.

Die Sachschadenshöhe am Sattelzug beträgt ca. 400,- Euro. Über mögliche Schäden an der Kehrmaschine ist nichts bekannt. Nach einem kurzen Stopp setzte die Kehrmaschine ihre Fahrt in Richtung Lohr weiter fort, ohne dass sich deren Fahrer mit dem Führer des Sattelzugs verständigte. Die PI Lohr am Main ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/8741-0.

Roller-Fahrer ohne Führerschein in Frammersbach unterwegs

Frammersbach, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochmittag, gegen 13:20 Uhr, wurde ein Roller-Fahrer in der Lohrer Straße von einer Zivilstreife der PI Lohr am Main einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei genauerer Prüfung wurde von den Beamten festgestellt, dass der 37-jährige Fahrer aus Frammersbach keinen erforderlichen Führerschein für sein Kleinkraftrad besitzt. Der 37-Jährige nahm irrigerweise an, dass sein Kleinkraftrad als Mofa eingestuft wird. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden und es folgt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

dc/Meldungen der Polizei Lohr