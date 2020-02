Rauschgiftfund im Park Schöntal

Gegen 16:45 Uhr beobachteten die Kräfte zwei 17-Jährige bei der Übergabe von Betäubungsmitteln. Die beiden Täter wurden im Anschluss ebenfalls einer Kontrolle zugeführt. Hier konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die drei Täter müssen nun mit einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.

16-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Am Mittwochnachmittag, gegen 17:30 Uhr, sollte ein 16-jähriger Rollerfahrer auf einem Feldweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Teenager versuchte jedoch zu flüchten, indem er beschleunigte und davon fuhr. Die ortskundigen Polizisten ließen sich jedoch nicht abschütteln und hielten den 16-Jährigen an anderer Stelle an. Hier stellte sich der Grund für die Flucht heraus. Der Rollerfahrer besaß lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung. Die notwendige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Kennzeichendiebstahl auf Stockstädter Pendlerparkplatz

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 06:10 Uhr zwei Kennzeichen. Beide waren an einem Audi Q3 angebracht, der auf dem Pendlerparkplatz an der Kreisstraße AB 16 abgestellt war.

Scheibe der Großostheimer Turnhalle eingeworfen

Am vergangenen Freitag warf ein unbekannter Täter eine Scheibe der Sporthalle Zur Welzbachhalle ein. Tatmittel waren hierbei Steine. Dem Turnverein Großostheim entstand somit ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg