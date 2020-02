Rauchentwicklung in Krommenthaler Haus

Bei Eintreffen der Rettungskräfte qualmte es aus der Haustür. Im Rahmen der Löscharbeiten stellte die Feuerwehr fest, dass ein technischer Defekt am Sicherungskasten im 1. Obergeschoss die Auslöseursache für die Rauchentwicklung war.

Die beiden Bewohner hatten sich selbst ins Freie begeben können und wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Gebäude entstand durch den Rauch ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort. Die Ortsdurchfahrt musste für ca. 1 Stunde komplett gesperrt werden.

Unfallflucht in Lohr

Am Sonntag gegen 17:55 Uhr konnte ein unbeteiligter Zeuge beobachten, wie in der Wombacher Straße in Lohr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Golf beim Ausparken an einem geparkten Audi hängen blieb und diesen dabei beschädigte. Obwohl der Zeuge den Unfallfahrer ansprach, fuhr dieser einfach davon. Da sich der Zeuge jedoch das Kennzeichen merkte und die Polizei verständigte, konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

vd/Polizei Lohr