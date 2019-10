Rastanlage Spessart-Süd: Mit unterschlagenem Golf unterwegs, gefälschtem Führerschein und Joint

Um 13.25 Uhr kontrollierten die Polizisten dort einen VW Golf mit Offenbacher Zulassung mit zwei Insassen. Hierbei stellte sich heraus, dass durch die Kollegen aus Kassel ein Suchvermerk für den Wagen wegen Unterschlagung besteht. Bei der weiteren Sachbearbeitung fiel zudem auf, dass der 31-jährige Fahrer einen gefälschten Führerschein vorgezeigt hat. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er im Vorgriff auf die zu erwartende Strafe eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Der Wagen wurde natürlich sichergestellt. Ebenso der Joint, den die 23-jährige Beifahrerin, die in Hessen wohnt, in ihrer Handtasche dabei hatte.

Eine Kontrolle, mehrere Straftaten

Weibersbrunn. Mehrere Straftaten wirft die Verkehrspolizei einem 35-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen vor. Der Mann war am Samstagvormittag mit einem Ford Mondeo bei Rohrbrunn auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs. Eine Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen nicht für diesen Wagen zugelassen und im September gestohlen waren. Somit besteht für den Wagen, der dem Mann gehört, keine Versicherung. Weiterhin hat der Fahrer keinen Führerschein und war alkoholisiert. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von 1,04 Promille. Eine Weiterfahrt war deshalb aus mehreren Gründen nicht möglich.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Waldaschaff . Nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war ein 35-Jähriger aus Schweinfurt bei einer Kontrolle am Samstagabend. Obwohl er dies wusste, fuhr der Mann kurz vor Mitternacht mit einem Opel auf der A 3 in Richtung Würzburg. Der Halter des Pkw, der ebenfalls keinen Führerschein hat, saß auf dem Beifahrersitz. Auch gegen ihn wird nun ermittelt, da er nicht ausreichend geprüft hatte, ob der andere Mann fahren darf. Das Auto musste an einem Parkplatz abgestellt werden, bis ein Ersatzfahrer eintraf.

VPI Aschaffenburg/mkl