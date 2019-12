Randalierer werfen Flaschen auf Autos in Aschaffenburg

Der Anwohner, der gleich die Polizei verständigt hatte, konnte die entsandte Streife zu zwei 23- und 26-jährigen Tatverdächtigen führen. Da beide die Tat bestritten, wurden sie zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung zur Polizeidienststelle verbracht.

Eine erste Befragung ergab zudem, dass die beiden Tatverdächtigen, zuvor aus einem Grundstück einen Wasserkasten entwendet hätten. Da weder das Grundstück genauer bezeichnet, noch an einem Pkw ein Schaden festgestellt werden konnte, werden etwaige Geschädigte gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall beschädigt

Aschaffenburg. Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag gegen 14:15 Uhr in der Hanauer Straße. Dort musste ein 52-jähriger Opelfahrer seinen Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Während der unmittelbar dahinter fahrende 26-jährige VW-Fahrer sein Fahrzeug ebenfalls abbremsen konnte, registrierte ein weiterer VW-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision wurde der erste VW auf den Opel geschoben, so dass an allen drei Fahrzeugen Front-, bzw. Heckschäden entstanden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1.100,- € beziffert. Dem 55-jährigen Unfallverursacher wurde ein Verwarnungsgeld auferlegt.

Unfallflucht in Parkhaus Löherstraße

Aschaffenburg. Am Montagabend, gegen 20:50 Uhr konnte ein unbeteiligter Zeuge einen Verkehrsunfall in einem Parkhaus in der Löherstraße beobachten. Gemäß dem Zeugen sei ein Citroen beim Ausparken gegen einen geparkten Mazda gelenkt worden. Die Fahrerin des Citroens habe den Anstoß wohl bemerkt, sei aber ohne ihre Daten zu hinterlassen weitergefahren. Da sich der aufmerksame Zeuge das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs gemerkt hatte, dürfte die Fahrerin demnächst straf- und zivilrechtlich belangt werden.

18-Jähriger führt Betäubungsmittel mit

Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 18-Jährigen im Schöntalpark konnte eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Montag, gegen 16:20 Uhr, eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Das Marihuana wurde sichergestellt und gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines Deliktes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Unbekannte sprühen Graffiti

Aschaffenburg. Gegen 18:00 Uhr am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass zwei junge Männer in einer Unterführung in der Dyroffstraße Graffiti sprühen würden. Die beiden Schmierfinken konnten von den alarmierten Streifenbesatzungen nicht mehr angetroffen werden. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnten außer einem anzüglichen Schriftzug ein frisch aufgesprühtes Hakenkreuz festgestellt werden. Gemäß einem Zeugen seien die beiden unbekannten Täter mit einem Fahrrad in Richtung Goldbach geflohen. Sie werden wie folgt beschrieben:

Beide männlich, 20 -25 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Der Erste sei mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet gewesen. Der Zweite habe ebenfalls eine schwarze Jacke getragen. Zudem soll er mit schwarzer Kappe unterwegs gewesen sein. Weiter habe er einen dunklen Vollbart.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aschaffenburg zu melden.

52-Jähriger zeigt mehrfach den „Hitlergruß“

Aschaffenburg. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde am Montag gegen 22:00 Uhr gegen einen 52-Jährigen eingeleitet. Dieser wurde in der Dalbergstraße dabei beobachtet, wie er aus einer Gruppe heraus mehrfach den rechten Arm zum sogenannten „Hitlergruß“ hob. Der Mann konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wie er sich anschließend in die Frohsinnstraße begab und dort in einer Gaststätte verschwand. Eine hinzugezogene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte den Mann darin antreffen und seine Personalien feststellen.

Landkreis Aschaffenburg

Fahrzeugberührung beim Abbiegen

Goldbach. Eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag um 12:00 Uhr in der Aschaffenburger Straße ereignet hat, wurde bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zur Anzeige gebracht. Ein 72-jähriger Opelfahrer fuhr dort nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Zeitgleich lenkte ein Unbekannter einen Pkw vom gleichen Parkplatz nach links in die Aschaffenburger Straße. Hierbei touchierten sich die Fahrzeuge, so dass am Pkw des Anzeigenerstatters ein Schaden von ca. 1.000,- Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter, als wäre nichts gewesen. Die Polizei ist zur Klärung des Sachverhalts auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg