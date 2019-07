Räuber erbeutet Tageseinnahmen in Niederdorfelden

Auf die Tageseinnahmen hatte es ein unbekannter Räuber abgesehen, der am Montagnachmittag einen Angestellten eines Bekleidungsgeschäfts in der Bischofsheimer Straße überfallen hatte. Der 20 Jahre alte Angestellte lief kurz nach 14.30 Uhr auf dem Fußweg der Bischofsheimer Straße in Richtung der Oberdorfelder Straße. In Höhe eines dortigen Bahnübergangs ist er plötzlich von hinten angegangen worden.

Anschließend drängte der etwa 20 bis 30 Jahre alte Räuber den Angestellten zu einem nahegelegenen Fußweg und nahm die Geldtasche an sich. Mit seiner Beute floh der 1,80 bis 1,90 Meter große Täter von sportlicher Figur über den Fußweg an den Bahngleisen in Richtung Oberdorfelden. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose und schwarze Handschuhe.

Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

In Hanau brennen Eisenbahnschwellen

Auf rund 70.000 Euro beziffert die Polizei in einer ersten Schätzung den Sachschaden, der in der Nacht zu Dienstag durch ein Feuer auf einem Lagerplatz für Eisenbahnschwellen in der Robert-Blum-Straße entstanden ist.

Die Kripo Hanau, die bereits die Ermittlungen zur Brandursache übernommen hat, schließt Brandstiftung nicht aus. Ein Zeuge hatte gegen 2 Uhr Knallgeräusche vernommen, die vermutlich durch die Flammen verursacht wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei abgestellte Fahrzeuge, ein Übersee-Container und mehrere Bäume beschädigt. Denkbar ist, dass der oder die Täter aus Richtung des benachbarten Lamboyparks über den Zaun kletterten. Zeugen, die dort entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Abends um acht mit zwei Promille

Maintal. (neu) Mit einem Wert von zwei Promille Alkohol in der Atemluft hat die Maintaler Polizei am Montagabend einen 39 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Einem Zeugen war zunächst die Alkoholfahne des in Offenbach wohnenden Mannes aufgefallen. Als der sich dann ans Steuer seines Seat Ibiza setzte und losfuhr, rief der Zeuge die Ordnungshüter an. Diese konnten den Verdächtigen wenig später auf einem Tankstellengelände "Am Kreuzstein" antreffen. Ein Schnelltest ergab an Ort und Stelle einen Wert von zwei Promille, der nun durch die Auswertung einer Blutprobe genau bestimmt werden muss. Zu dem Vorwurf der Trunkenheitsfahrt kommt noch hinzu, dass der Offenbacher womöglich keine gültige Fahrerlaubnis hat. Sein ausländischer Führerschein, den die Beamten sicherstellten, könnte im Bundesgebiet nicht mehr gültig sein. Hierzu laufen noch weitere Ermittlungen.

Vorfahrt nicht beachtet

Wächtersbach (neu) Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 4.000 Euro ist die polizeiliche Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in Wächtersbach. Gegen 22.30 Uhr stießen an der Kreuzung Friedrich-Wilhelm-Straße und Schlierbacher Straße ein BMW mit einem Opel Corsa zusammen. Die Ordnungshüter werfen dem 29 Jahre alten BMW-Fahrer aus Flörsbachtal vor, die Vorfahrt der 37 Jahre alten Opel-Fahrerin aus Wächtersbach nicht beachtet zu haben. Diese erlitt Prellungen und ein Schleudertrauma, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen