Radmuttern an Schlepper in Schollbrunn gelöst

Dies bemerkte der Fahrer, als er mit dem Fahrzeug auf dem Weg zu seinen Stallungen war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Handy in Marktheidenfeld gefunden

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Eine ehrliche Finderin hat am Donnerstag ein Handy bei der Polizei abgegeben. Sie fand das Mobiltelefon der Marke Huawei beim Spaziergang am Morgen gegen 08:00 Uhr am Mainufer auf Höhe des Jugendzentrums. Bereits zwei Tage zuvor war sie angesprochen worden, ob sie ein Handy gefunden habe. Eine Frau mit einem etwa 10 Jahre alten Kind hatte in diesem Bereich wohl nach einem Handy gesucht. Das Handy wird dem Fundamt bei der Stadt Marktheidenfeld zugeleitet, wo es gegen einen Eigentumsnachweis abgeholt werden kann.

Fahren ohne Fahrerlaubnis durch Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss ein 25-jähriger Autofahrer mit einer Anzeige rechnen. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Mann am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, in der Georg-Mayr-Straße angehalten. Er war lediglich im Besitz eines Führerscheins der Klasse „B“. Da er mit einem Mercedes mit Anhänger unterwegs war, ist für die Kombination Pkw plus Anhänger die Klasse „BE“ erforderlich. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden und der Mann mit zur Dienststelle genommen. Nach Barzahlung einer von der Staatsanwaltschaft Würzburg angeordneten Sicherheitsleistung sowie Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann, der serbischer Staatsbürger ist, wieder entlassen werden.

Betäubungsmittel im Gepäck

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart Mit Betäubungsmitteln im Gepäck war am Donnerstag, gegen 14:50 Uhr, ein 26-jähriger Mann in der Hauptstraße unterwegs. Der Mann lief auf dem Gehweg einer Polizeistreife entgegen. Beim Erblicken dieser blieb er umgehend stehen, reagierte nervös und rannte, als der Polizeiwagen seine Geschwindigkeit verringerte, weg. Die Polizisten hielten den Mann weniger später an und fanden bei ihm und auch in seinem Rucksack geringe Mengen Marihuana und synthetische Drogen. Diese wurden beschlagnahmt.