Radmuttern an Auto in Marktheidenfeld gelockert

Der Fahrer eines BMW X1 hatte am Mittwoch, in der Zeit von 13:30 bis 15:30 Uhr, seinen Wagen auf dem Parkplatz im Lohgraben (links neben den Behindertenparkplätzen zur Straßenseite hin) abgestellt. Auf dem Weg Richtung Bischbrunn bemerkte er beim Beschleunigen auf etwa 80 km/h ein „Schlackern“ an einem der Hinterreifen und vermutete einen „Plattfuß“. Bei einer Nachschau musste er dann erschreckenderweise fesstellen, dass vier von fünf Radmuttern gelockert waren. Daraufhin erstattet er Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wie bereits berichtet, ereignete sich in der vergangenen Woche ein gleichgelagerter Vorfall auf einem Parkplatz in der Ludwigstraße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Vier Autos in Erlenbach zerkratzt

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart Etwa 7000 € Schaden richtete ein unbekannter Täter an vier Autos an. Die nicht zugelassenen Gebrauchtwagen standen zum Verkauf auf einem nicht abgeschlossenen Areal in der Straße „Dürre Wiese“. Vermutlich mit einem kleinen Schraubendreher wurden die Fahrzeuge in der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 16:30 Uhr, zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Handbremse vergessen - Auto rollt weg - 5000 Euro Sachschaden

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, machte sich in der Gradlstraße ein Auto selbständig. Nachdem der Fahrer beim Parken vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, rollte der Wagen davon und schrammte gegen ein geparktes Auto.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld