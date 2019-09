Radlerin verletzt nach Zusammenstoß mit Auto

Am Dienstag, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein Renault Clio die Habichtstraße in Fahrtrichtung Strietwaldstraße. Hierbei überholte die Fahrerin ordnungsgemäß eine vorausfahrende Fahrradfahrerin. Noch während des Überholvorganges wollte die Fahrradfahrerin nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die 82-jährige Radlerin kam bei geringer Geschwindigkeit zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde von den Rettern in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden fiel gering aus.

Einbruch in Zweiradhandel

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:40 Uhr, Zugang zu einem Fahrradfachgeschäft in der Stengerstraße. Hierbei schlugen sie die Scheibe eines Fensters ein und betraten den Verkaufsraum. Im Anschluss verließen die Männer die Tatörtlichkeit mit zwei gestohlenen Fahrrädern im Wert von mehreren tausend Euro. Die unbekannten Täter, die beide schwarze Kapuzenpullover trugen, entfernten sich im Anschluss fußläufig. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Motorradfahrer bei Nässe gestürzt - Ein Verletzter

Sailauf. Am Dienstag, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein Motorrad Kawasaki die Kreisstraße AB 2 von Sailauf kommend in Richtung Jakobsthal. Kurz vor der Kreuzung zur Kreisstraße AB 23 verlor der 27-jährige Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer erlitt hierdurch Schürfwunden am rechten Bein. Am Zweirad entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Auf einen Wildunfall folgte ein weiterer Auffahrunfall - Eine Verletzte

Kleinostheim. Am Dienstagabend, gegen 22:20 Uhr, ereignete sich auf der Hanauer Straße ein Wildunfall. Hierbei fuhr ein schwarzer VW in Fahrtrichtung Dettingen, als ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision und der Pkw VW erlitt Sachschaden.

Kurz nachdem sich der Unfall ereignet hatte, befuhr ein weiterer, blauer VW die Hanauer Straße in gleiche Richtung. Die 44-jährige Fahrzeugführerin bremste ab, da der betroffene Pkw des Wildunfalles noch auf der Fahrbahn stand. Der Fahrer eines nachfolgenden Daimlers bemerkte dies zu spät und fuhr dem blauen VW auf. Die 44-jährige VW-Fahrerin wurde leicht verletzt und von den Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Polizeiinspektion Aschaffenburg