Radlerin stürzt in Wörth und verletzt sich

Eine 55-jährige Radlerin ist am Sonntag Abend gegen 18.10 Uhr in der Spessartstraße verunfallt. Die Wörtherin war in der Spessartstraße Richtung Schifferstraße unterwegs und stürzte beim Auffahren auf den dortigen Gehweg. Hierbei verletzte sich die Radlerin leicht und wurde von einem Sanka ins Erlenbacher Krankenhaus verbracht.

Weidezaungerät in Leidersbach gestohlen

Leidersbach, Am Eichwäldchen. Unbekannte haben im Laufe des Sonntags ein Weidezaungerät entwendet. Die Diebe ließen das Gerät der Marke Eurogard 3000 samt Metallkiste und 12-Volt-Autobatterie mitgehen. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg